На Кіровоградщині шили одяг із назвами відомих світових брендів
16:55, 09 грудня 2016Інциденти
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Співробітники Служби безпеки України припинили в місті Олександрія на Кіровоградщині діяльність нелегального цеху з виготовлення підробок відомих світових та українських брендів одягу.
СБУ виявила обладнання та готову продукцію на суму понад 5 мільйонів гривень / ssu.gov.ua
Про це повідомляє прес-центр відомства.
Під час обшуків на підпільному виробництві оперативники спецслужби спільно з прокуратурою виявили обладнання та готову продукцію на суму понад 5 мільйонів гривень.
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"Також перевіряється інформація щодо реалізації частини продукції на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - сказано у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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