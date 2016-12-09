На Кіровоградщині шили одяг із назвами відомих світових брендів

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Під час обшуків на підпільному виробництві оперативники спецслужби спільно з прокуратурою виявили обладнання та готову продукцію на суму понад 5 мільйонів гривень.

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"Також перевіряється інформація щодо реалізації частини продукції на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - сказано у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.