У Львові п'яний чиновник міськради скоїв ДТП, в понеділок йде "на килим" до керівництва (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається, до Львівської міськради від патрульної поліції надійшла інформація про скоєння ДТП на вулиці Городоцькій, 226, працівником мерії, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Обійшлося без жертв.

Читайте такожДень масових ДТП: через негоду у Львові та області сталося понад 30 аварій (фоторепортаж, відео)

Причини події з’ясовуються.

«Обставини події з’ясовуємо. У понеділок цей працівник буде надавати письмові пояснення та, швидше за все, буде звільнений з роботи», - зазначив в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.