У Львові п'яний чиновник міськради скоїв ДТП, в понеділок йде "на килим" до керівництва (фото)
09:59, 10 грудня 2016Інциденти
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У Львові співробітник управління контролю і аудиту міської ради 9 грудня скоїв дорожньо-транспортну пригоду в стані алкогольного сп'яніння.
Обійшлося без жертв / Варта
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як зазначається, до Львівської міськради від патрульної поліції надійшла інформація про скоєння ДТП на вулиці Городоцькій, 226, працівником мерії, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Обійшлося без жертв.
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Причини події з’ясовуються.
«Обставини події з’ясовуємо. У понеділок цей працівник буде надавати письмові пояснення та, швидше за все, буде звільнений з роботи», - зазначив в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.
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