На Київщині розпродали 580 тонн гуманітарної допомоги, що призначалася малозахищеним

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Так, за даними відомства, службовими особами одного з благодійних фондів Київщини протягом 2015-2016 років через Київську митницю ДФС здійснено імпорт у гуманітарних цілях 580 тонн одягу та взуття, які насправді прихованим шляхом реалізовувались за готівку підприємцям та підприємствам з різних регіонів держави.

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«Прикриття такої незаконної діяльності службовцями благодійного фонду здійснювалось шляхом подання до Міністерства соціальної політики України недостовірних даних про нібито здійснений розподіл гуманітарних вантажів серед соціально незахищених верств населення, представників волонтерського руху, дитячих будинків, релігійних організацій тощо», - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків, проведених прокуратурою Київської області та співробітниками ГУ ДФС у Київській області, вилучено первинну документацію, чорнові записи про продаж у комерційних цілях благодійної допомоги, комп’ютерну техніку та два контейнери з гуманітарними товарами, зазначили в прес-службі.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України), досудове розслідування якого триває.