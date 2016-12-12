Юридично нардеп Лабазюк не має відношення до фірми, де він при обшуку побив співробітника СБУ

Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська, коментуючи інцидент, коли під час обшуку на одній з приватних фірм у Хмельницькій області співробітник СБУ отримав тілесні ушкодження від Лабазюка.

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"Юридично він (Лабазюк – ред.) не має відношення до цієї фірми. І чому він там був, я думаю, краще запитати в нього", - цитує її "112 Україна".

Крім того, за словами Гітлянської, розслідуванням інциденту з нанесенням тілесних ушкоджень співробітнику СБУ займається Національна поліція. "Вона, сподіваємося, буде це розслідувати в рамках кримінального провадження по факту бійки", - зауважила речниця СБУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру СБУ, співробітники спецслужби спільно з Генеральною прокуратурою викрили багатомільйонне розкрадання бюджетних коштів посадовцями Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, організоване через комерційні структури підконтрольні одному з народних депутатів. В СБУ поінформували, що протягом 2015-2016 років чиновники Хмельницького облавтодору уклали низку договорів з ремонту доріг з двома комерційними структурами, які, як встановили правоохоронці, належать даному депутату.

Під час передвиборної кампанії депутат для підняття рейтингу, порушуючи бюджетне законодавство, відремонтував за державні гроші автомобільну дорогу місцевого значення на суму 3,5 млн грн. "У 2015 році одна з комерційних структур отримала замовлення на ремонт доріг державного значення на 17,2 млн гривень, у поточному - інша фірма вже "освоїла" 75,5 млн, до кінця року планувалося перерахувати ще майже 34,4 млн гривень. Оперативники СБ України встановили, що під час ремонту доріг підрядники порушили технології через використання меншої кількості матеріалів, ніж необхідно", - повідомили в СБУ, додавши, що чиновники приймали акти виконаних робіт з неправдивими даними про вартість послуг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Крім того, оперативно-слідча група СБУ провела обшуки в офісах комерційних структур Хмельницької області та за місцем проживання фігурантів справи. Сьогодні під час обшуку на одній з приватних фірм в рамках цього провадження народний депутат Сергій Лабазюк наніс тяжкі тілесні ушкодження працівнику спецслужби, якого в результаті було госпіталізовано з черепно-мозковою травмою.