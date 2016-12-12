Депутат ударив СБУшника через обшуки в його компанії

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Народний обранець дозволив собі нанести тяжкі ушкодження співробітнику СБ України, при виконанні ним службових обов’язків. Унаслідок чого співробітник Служби госпіталізований з черепно-мозковою травмою", - йдеться у її повідомленні.

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За словами Гітлянської, поліція проведе розслідування не лише за фактом бійки, а також щодо залучення депутатом для спротиву процесуальним діям правоохоронців декількох десятків так званих "тітушок".

"У свою чергу СБУ триматиме на контролі розслідування цього інциденту. Ми будемо жорстко реагувати на силовий тиск. Ніхто не може, навіть прикриваючись депутатським мандатом, безкарно здійснювати напади на наших співробітників", - наголосила прес-секретар СБУ.

Варто зазначити, що йдеться про правопорушення, що стосується розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, організоване через комерційні структури, підконтрольні одному з депутатів.

Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2016 років "автомобільні" чиновники уклали низку договорів з двома комерційними структурами на поточний ремонт доріг. Співробітники спецслужби з’ясували, що фірми належать одному з народних депутатів. Він також, фактично, контролював дії посадовців Служби автомобільних доріг, які узгоджували з депутатом об’єкти ремонту та вартість робіт.