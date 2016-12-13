З Києво-Святошинського суду втік обвинувачений в умисному вбивстві
02:13, 13 грудня 2016Інциденти
2119 0
З Києво-Святошинського суду столиці втік громадянин Молдови, обвинувачений в умисному вбивстві і незаконному поводженні зі зброєю.
Був одягнений у темну дуту куртку, спортивні штани й темно-сині кросівки / facebook.com/KyivOperativ
Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"З Києво-Святошинського суду втік Стрижка Василь Вікторович, 1990 року народження, громадянин Молдови. Звинувачується за 115 (умисне вбивство) та 263 (незаконне поводження зі зброєю) статтями", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Миколаєві правоохоронці затримали втікача з виправної центру засудженого
Відзначається, що він був одягнений у темну дуту куртку, спортивні штани й темно-сині кросівки.
"Особливі прикмети: ліва рука не функціонує - була прострелена, 165 см зросту, чорні зуби, темне волосся. Будьте уважні і обережні! Злочинець дуже небезпечний!", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter