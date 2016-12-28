Банда викрадачів домашньої худоби півтора роки тероризувала мешканців Харківської області

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

За його інформацією, працівники карного розшуку Харківщини спільно з колегами з Лозівського відділу поліції затримали злочинну групу, яка майже півтора року тероризувала мешканців трьох районів області викраданнями домашньої худоби. Збиток, який вони завдали власникам своєю кримінальною діяльністю, сягнув майже 600 тис. грн.

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Як встановили оперативники, до складу угруповання входили 7 мешканців Дніпропетровської області віком від 26 до 60 років. Четверо з затриманих раніше вже були судимі. Злодії орудували на території Лозівського, Близнюківського та Сахновщинського районів.

"На справу виходили вночі та діяли завжди за однією схемою - проникали у двори, переважно пенсіонерів, й викрадали з сараїв корів та биків. Пізніше забивали худобу та перевозили туши до Павлограду, де продавали на ринках або приватним особам", - зазначив Дмитрієв.

Слідчими відкриті кримінальні провадження більш ніж за 20 фактами крадіжок. "Після проведення повного обсягу необхідних слідчих дій будемо передавати матеріали до суду, який визначить злочинцям справедливу міру покарання", - зазначив Дмитрієв.