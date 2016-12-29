У "ДНР" заявили про затримання українського "шпигуна"

Про це йдеться в повідомленні одного з головних інформаційних ресурсів донецьких сепаратистів.

За словами бойовиків, затриманий – Сичов Леонід Михайлович, 1984 року народження, громадянин України, уродженець Антрацита Луганської області.

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У повідомленні бойовиків говориться, що він проходив службу в МВС України і нібито був завербований співробітниками СБУ, після чого збирав і передавав їм дані про передислокацію незаконних збройних формувань на окупованій частині Донецької області.

Сичов нібито добровільно написав підписку про конфіденційне співробітництво з органами СБУ для безперешкодного перетину лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, в жовтні в «ДНР» заявили про затримання громадянки України Лілії Коц, 1988 року народження, яка нібито готувала викрадення одного з терористів.