Німеччина зупинила танкер 'тіньового флоту', який плив до Росії, - Bloomberg

Примітно, що в в базі даних Equasis, яке широко використовується в судноплавній галузі, воно зазначене як "ніколи не існувало".

Нафтовий танкер, який у морських базах даних фігурує як такий, що ніколи не існував, розвернувся, прямуючи до німецьких вод, і зараз пливе в напрямку арктичного узбережжя Росії, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що танкер, який називає себе Aframax під назвою Arcusat, пропливав вузькою протокою між Данією та Швецією і сигналізував про пункт призначення у Фінській затоці.

Проте, як додається, вже на початку цього тижня він раптово розвернувся і зараз пливе на північ, у напрямку Арктики.

Як йдеться в статті, в базі даних Equasis, відкритому джерелі, яке широко використовується в судноплавній галузі, воно зазначене як "ніколи не існувало". Водночас, інша база даних, що ведеться Міжнародною морською організацією, повідомляє, що не було знайдено жодного судна, пов'язаного з номером IMO Arcusat.

На думку видання, різкий поворт та зміна маршруту танкера відбулися на тлі посилення тиску на тіньовий флот старих танкерів по всьому світу. США конфіскували судна, пов'язані з експортом нафти з Венесуели, одне з яких навіть шукало притулку під російським прапором.

В публікації додається, що європейські країни вже давно обіцяють посилити контроль за старими суднами, що плавають у їхніх водах.

В німецьких ЗМІ повідомляли, що влада країни змусила судно розвернутися. Водночас, федеральна поліція заявила, що не може коментувати розслідування, оскільки воно ще триває. Це буде перший випадок, коли європейська країна розвернула судно "тіньового флоту" з Балтійського моря.

Видання прогнозує, що в разі посилення такої стратегії, вона може становити загрозу для можливості Москви експортувати нафту з цього регіону.

Наводяться дані, що судно Arcusat було поставлено минулого року з китайської верфі. Бази даних розходяться щодо прапора, під яким воно плаває: деякі вказують Танзанію, інші – Камерун.

Відомо, що танкер був зареєстрований під тимчасовою назвою "Linhai Huajie LH202313" як "на замовлення" в березні 2025 року в глобальній базі даних. Його мала поставити верф Linhai Huajie у східній частині Китаю своєму власнику, компанії Sempre Shipping Ltd.

Проте вже в квітні минулого року судно повністю зникло з реєстрів, і про його поставку не було жодної згадки. На сайті Linhai Huajie зазначено, що його платформа може будувати судна вагою 50 000 тонн, тоді як судна типу Aframax важать щонайменше 80 000 тонн.

На сайті Equasis компанія Sempre Shipping вказана як власник і менеджер Arcusat. Зареєстрована адреса компанії на Сейшельських островах збігається з адресою деяких організацій, що перебувають під санкціями США.

