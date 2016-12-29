У Києві підлітки напали на послушницю храму (відео)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Пенсіонерка перебувала у підвальному приміщенні церкви, коли до неї підійшли двоє хлопців. Вони почали бити жінку. Після, діставши ножа та погрожуючи їй застосуванням зброї, підлітки відібрали у послушниці коробку з пожертвами і втекли.

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Недалеко від місця злочину правоохоронцям вдалося затримати неповнолітніх злочинців. У скоєному вони зізналися повністю.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "розбій". З неповнолітніми правопорушниками зараз працюють слідчі.