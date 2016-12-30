Поліцейські розповіли про хід затримання підозрюваного у жорстокому вбивстві в Одеській області

"Спецоперацію щодо затримання зловмисника завершено, він затриманий у тому місці, де ми і вважали, що він там буде знаходитися. Затримання було проведено професійно, він не встиг вчинити опір. Тривають першочергові слідчі дії. Ми щасливі. Поранених серед правоохоронців немає. На місці затримання наш керівник Головін, він керував спецоперацією, всю ніч також працювали його заступники. Він буде першим, хто розповість про мотиви. Чоловік раніше проживав у цьому населеному пункті, він не судимий, у нього є сім'я, є маленька дитина", - розповіла речник ГУ Нацполіції області Альона Войтенко.

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Як повідомляв УНІАН, в Одеській області правоохоронці 29 грудня провели спецоперацію щодо затримання чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки і її 2-річної дочки, а також підпалі їх будинку в Овідіополі.

Після гасіння вогню на місці були виявлені обезголовлені тіла. За даними поліції, 31-річний підозрюваний мав намір на вантажівці в'їхати в натовп в Одесі, щоб убити якомога більше людей.

За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні.