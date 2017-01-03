В Одесі піймали чоловіка, який поцілив у голову охоронцю кав’ярні із травматичного пістолета

У центрі Одеси затримано чоловіка, який вистрілив у голову охоронцю кафе з травматичного пістолета.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, 2 січня близько 23.30 в арт-кафе, яке знаходиться на вул. Грецькій, 32, стався конфлікт між охороною закладу і одним із відвідувачів.

Конфлікт стався через те, що група людей намагалася пройти у зазначене кафе, але їх не пускали.

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«Молода людина, обурена тим, що охоронець відмовився її пропустити, вистрілила йому в лоб з травматичного пістолета. Той, хто стріляв, - одесит 1981 р.н., раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння хуліганських дій. Вночі його було затримано і доставлено до Приморського відділу поліції», - розповіли в главку. Потерпілого госпіталізовано.

З місця події вилучено гільзу, триває розслідування.