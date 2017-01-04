В Ізмаїлі від отруєння чадним газом загинули 3 людини, в тому числі 3-річна дитина

В Ізмаїлі Одеської області через отруєння чадним газом загинуло троє 3 осіб, у тому числі 3-річна дитина.

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Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, сьогодні о 9.40 до служби порятунку «101» від працівників Нацполіції надійшла інформація про потерпілих, за попередніми даними, чернез загоряння у приватному будинку по вулиці Єсеніна.

«Рятувальники, які прибули на місце, загоряння не зафіксували. У будинку виявлено троє загиблих – двоє дорослих і дитину, які, за попередніми даними, загинули в результаті отруєння чадним газом. Ймовірно, це сталося через порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення», - розповів Мельник.

Він уточнив, що загинули чоловіки 1975-го і 1990-го років народження, а також хлопчик 2013 року народження. У будинку також було знайдено жінку з отруєнням, яка від госпіталізації відмовилася.

За даними Мельника, наразі на місці події працюють співробітники правоохоронних органів, а також – відповідні експерти. Встановлюються обставини і причини події.