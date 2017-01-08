До Ізмаїла прибула колона автомобілів, звільнених зі снігових заметів на півдні Одещини

Про це у Facebook повідомила голова Ізмаїльської районної держадміністрації Валентина Стойкова.

До Ізмаїла, зокрема, прибули понад 30 автомобілів і два пасажирські автобуси, які виїхали із села Кирнички сьогодні в першій половині дня, де вони перебували з 6 січня.

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«Колона з Кирничок благополучно прибула до Ізмаїла. Величезне спасибі всім, хто брав участь у рятуванні людей - чистив дороги, відкопував техніку з людьми, надав їм тимчасовий нічліг, забезпечив харчування, надавав медичну допомогу і т. ін.», - написала Стойкова.

До Ізмаїла, у тому числі, прибули понад 250 осіб, які врятовано напередодні зі снігових заметів. У їх числі – пасажири автобуса міжнародного сполучення із Санкт-Петербурга (Росія).

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Як повідомив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Димчогло, з вечора відкривається рух громадського та приватного транспорту на Овідіопольський і Білгород-Дністровський райони, але поки що тільки до міста Білгород-Дністровського.

«Також з 18.00 офіційно відкривається рух на Миколаїв. Є рух в одну смугу з Тарутиного через Арциз до Сарати на трасу М15. Також в одну смугу можна проїхати з Рені до Ізмаїла», - повідомив Димчогло.

За його словами, планується, що до ранку 9 січня буде відкрито рух з районного центру Болград до Ізмаїла і від райцентру Сарата до райцентру Татарбунар і села Спаське. Він зазначив, що від Спаського до Кирничок поки що дорога заблокована в багатьох місцях.

«Метеорологи дають поганий прогноз на 11 січня - знову великий сніг і вітер... Прохання до жителів південних районів області: у найближчі два-три дні не виїжджати за межі населених пунктів. Туристам, які повертаються з Болгарії та Румунії, рекомендуємо їхати через Молдову відразу на Каушани (Молдова) - Старокозаче (Україна) або інші на північні від Молдови та України», - заявив Димчогло.

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Як повідомляв УНІАН, 6 січня на півдні Одеської області, на заваленій снігом трасі поблизу села Кирнички опинилися в заторах близько 30 автомобілів, а також автобуси.

Всі ці люди, врятовані у снігових заметах, ночували в Кирничках, де було розгорнуто польову кухню.

Сьогодні вдень понад 30 автомобілів і два пасажирські автобуси з Криничок у супроводі медиків і спецмашин ДСНС виїхали до Ізмаїла.