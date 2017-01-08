Снігова пастка на Одещині: більше 30 авто і два автобуси, звільнені із заметів, виїхали до Ізмаїла

Більш як 30 автомобілів і два пасажирських автобуси, які вивільнили зі снігових заметів на півдні Одеської області, у супроводі медиків виїхали до Ізмаїла.

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Як повідомили УНІАН в Ізмаїльській районної держадміністрації, колона техніки, автомобілів і 2 автобуси виїхали з села Кирнички.

У колоні – більш як 30 приватних транспортних засобів, а також два пасажирські автобуси, один із яких міжнародного сполучення із Санкт-Петербурга (Росія). У колоні – понад 250 осіб.

Відзначається, що в одному з автобусів бульдозерист, який напередодні зламав ногу під час робіт із розчищення доріг. Чоловік потребує екстреної медичної допомоги, оскільки найближче місце, де можуть накласти гіпс, - Ізмаїл. Колону супроводжують медики, три трактори, 5 спецмашин ДСНС.

У райадміністрації пояснили, що всі ці люди, врятовані зі снігових заметів, ночували в Кирничках, де була розгорнута польова кухня.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня на півдні Одеської області на заваленій снігом трасі поблизу села Кирнички опинилися в заторах близько 30 автомобілів, а також автобуси.

Колона спецтехніки 7 січня через негоду не змогла проїхати до затору, щоб допомогти людям, які перебували у транспортних засобах.