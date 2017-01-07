У полоні стихії: на трасі Одеса-Рені застрягли до 30 автомобілів, є хворі люди і маленькі діти (фото)

Про це УНІАН повідомили в Південному територіальному управлінні Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні з ранку на допомогу заблокованим транспортним засобам на міжнародній автомобільній дорозі Одеса-Рені вирушила зведена колона спеціальної техніки. Зокрема, три вантажних автомобіля КрАЗ Держприкордонслужби з продуктами харчування, пальним і теплими речами. Наразі прикордонники вже звільнили 10 автомобілів, триває рух колони до населеного пункту Суворове», - зазначили в управлінні.

Там уточнили, що, незважаючи на дуже погані метеоумови, прикордонники з великими зусиллями намагаються пробитися до людей, які застрягли на заваленій сніговій трасі поблизу населеного пункту Кирнички.

Як повідомив мер міста Ізмаїл Андрій Абрамченко, Одеські ОДА і облрада вживають заходів, щоб пробитися з боку Білгород-Дністровського до застряглих біля Кирничок.

«У снігових заметах опинилась велика кількість автотранспорту. Там багато ізмаїльчан. Спроба пробитися туди не мала успіху: техніка стала, не доїжджаючи до Кирничанської розвилки», - повідомив мер.

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Представник Одеської ОДА уточнив, що біля Кирничок транспортні засоби, в тому числі пасажирські автобуси, застрягли ще 6 січня.

Як зазначає Україна молода, Близько 30 автомобілів продовжують залишатися в сніговому полоні на трасі Одеса-Рені між селами Новоселівка та Холмське.

«У людей вже закінчилося пальне та відсутня їжа. В автомобілях є хворі люди і маленькі діти - серед них почалася паніка. Постраждалі кажуть, що зверталися за допомогою до керівництва всіх навколишніх районів і рятувальних служб, але з 18:00 6 січня до них так ніхто і не прибув», - сказано в повідомленні.

У той же час людям повідомляють,що до місця скупчення автомобілів направляється військова техніка з Білгород-Дністровського та гуманітарна допомога з паливом і продуктами з Ізмаїла.

Але коли допомога зможе дістатися до місця призначення, поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області другий день сильний північний вітер, заметіль. Синоптики прогнозують таку погоду на 8 січня.