У президента США тепер буде кілька приводів розлютитися на лідерів РФ та Індії.

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні перебуває в Індії з офіційним візитом. Там йому влаштували пишний прийом, який може викликати обурення у Дональда Трампа. Але не тільки сам прийом, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що під час візиту Путіна до Нью-Делі планується підписання низки важливих торговельних угод, але ця поїздка — це "радше шоуменство, ніж суть".

Обидва лідери влаштували сеанс показової дружби із посмішками та катанням в одній машині.

Відео дня

На думку оглядачів Bloomberg, цим шоу Путін у Моді прагнуть показати Дональду Трампу свою "стратегічну автономію" перед США. Обидві країни зараз стикаються з посиленим тиском Америки: Росію намагаються примусити до миру в Україні, Індію – до відмови від російської нафти.

Видання зазначає, що хороші відносини Москви і Нью-Делі тривають з радянських часів, тож нічого принципово нового і дивного зараз не відбувається.

"Але теплота цієї зустрічі, ймовірно, все ж викличе обурення в адміністрації Трампа", – пише Bloomberg.

Наступного тижня має відбутися новий раунд переговорів Індії та США щодо великої торговельної угоди між ними. Журналісти переконані, що американська делегація "навряд чи буде в захваті" від деяких угод, які напередодні їхнього прибуття Індія підпише з росіянами. Зокрема Москва може відкрити для Індії свій продовольчий ринок, що стане порятунком для індійських фермерів на тлі торговельної війни зі США.

Політика Індії: останні новини

Як писав УНІАН, Індія домовилася орендувати в Росії атомний ударний підводний човен за приблизно 2 млрд доларів після десятирічних перемовин, які неодноразово зупинялися через цінові суперечки. Очікується, що субмарину передадуть протягом двох років, хоча складність проєкту може відтермінувати поставку.

За умовами договору орендований човен не може бути використаний у війні, але слугуватиме для навчання індійських моряків і вдосконалення роботи з атомними субмаринами в межах розвитку власного флоту країни. Корабель перебуватиме у складі ВМС Індії 10 років, а контракт включатиме його обслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: