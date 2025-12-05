У Кабміні розраховують, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року.

Кабінет Міністрів затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема він гарантує чіткі терміни служби та підвищення виплат. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів усіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.

"Термін контрактів — від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях", - зазначив міністр.

Нові контракти, як зауважив Шмигаль, зможуть укласти громадяни, які перебувають у запасі, а також резервісти, мобілізовані військовослужбовці.

Він додав, що воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти його на нових умовах.

"Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року", - підкреслив міністр.

Військові контракти в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що на майбутнє після закінчення війни розглядаються різні формати контрактів, аби нині мобілізовані військові могли перейти на контрактну службу.

Він зазначив, що розглядаються контракти на такі періоди як один рік, два, три, чотири, п’ять.

Як наголосив Зеленський, він не хотів би зменшення особового складу Збройних сил України після закінчення війни або після запровадження режиму припинення вогню.

