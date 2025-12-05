Після вчорашніх перемовин, делегації України та США відновлять процес й 5 грудня.

В п'ятницю, 5 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов матимуть ще одну зустріч в Маямі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, повідомив в соцмережі Х репортер Міша Комадовський, посилаючись на неназваного українського чиновника.

За словами журналіста, минулої ночі були конструктивні обговорення, які продовжаться й у п'ятницю.

"Після конструктивних обговорень минулої ночі делегація сьогодні відновлює роботу в Маямі. Президент розгляне їхній звіт і визначить подальші кроки", - написав Командовський.

Відео дня

"Мирний план" США щодо завершення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс анонсував "хороші новини" стосовно завершення війни в Україні. Венс зазначив, що в цьому питанні досягнуто великого прогресу, але ще немає "фінішної межі". Віцепрезидент США висловив сподівання, що у найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини. Також він зазначив, що одним із головних своїх розчарувань на посаді віцепрезидента він назвав нездатність укласти угоду щодо припинення війни в Україні.

Також ми писали, що в оновленій стратегії національної безпеки США вказали своїм основним інтересом припинення війни в Україні. Також Білий дім підкреслив важливість відновити стратегічну стабільність із Росією та нормалізувати економіку європейських країн. В заяві додається, що Україні потрібно забезпечити післявоєнне відновлення для її виживання як життєздатної держави.

Вас також можуть зацікавити новини: