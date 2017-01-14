У Львівській області в ДТП постраждали троє громадян Єгипту

На Львівщині 13 січня внаслідок ДТП постраждали троє громадян Єгипту, які є студентами-першокурсниками Тернопільського медичного університету.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна подія сталася неподалік Львова, у селі Гаї Пустомитівського району.

22-річний громадянин Єгипту, керуючи автомобілем BMW-530, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого іномарка з‘їхала у кювет і перекинулася.

Внаслідок ДТП травмовано водія і двох 19-річних пасажирів автомобіля.