У Львівській області в ДТП постраждали троє громадян Єгипту

11:40, 14 січня 2017
Інциденти
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22-річний громадянин Єгипту, керуючи автомобілем BMW-530, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого іномарка з‘їхала у кювет і перекинулася. 

volynnews.com

На Львівщині 13 січня внаслідок ДТП постраждали троє громадян Єгипту, які є студентами-першокурсниками Тернопільського медичного університету.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна подія сталася неподалік Львова, у селі Гаї Пустомитівського району. 

22-річний громадянин Єгипту, керуючи автомобілем BMW-530, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого іномарка з‘їхала у кювет і перекинулася. 

Внаслідок ДТП травмовано водія і двох 19-річних пасажирів автомобіля.

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