Конфлікт у Лук'янівському СІЗО: один із "торнадівців" після свідчень у суді відрізав собі вухо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело.

Глєбов дав свідчення, в яких визнав, що "торнадіовці" незаконно утримували людей в підвалі, і назвав імена 5 потерпілих. Після дачі показань між Глєбовим і колишнім командиром "Торнадо" Русланом Онищенко відбулася словесна перепалка, в ході якої Онищенко погрожував і знущався над Глєбовим.

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Під час етапування з суду до Лук'янівського СІЗО, за інформацією джерела "Цензор.НЕТ", Глєбов відрізав собі вухо. "Торнадівці" перебуваючи в боксі розподільника стали вимагати викликати лікаря до підсудного Глєбова для надання йому першої медичної допомоги. Однак лікар прибув не відразу, так як адміністрація СІЗО побоювалася, що його візьмуть у заручники.

За інформацією співрозмовників видання "Гордон", в боксах заарештовані і конвоїри надавали потерпілому першу медичну допомогу. "Ніякого конфлікту між охороною і підслідними не було, ніхто нікого в заручники не брав", – повідомили вони.

Глєбов під конвоєм був госпіталізований в одну зі столичних лікарень.

Наразі, як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, підсудний Максим Глєбов прооперований в одній зі столичних лікарень.

"Вухо лікарі йому пришили", - повідомив кореспонденту "Цензор.НЕТ" співрозмовник.

Також він додав, що укладеного конвоювали назад у СІЗО. За повідомленнями іншого джерела, зараз у суді вирішується питання про те, щоб частину "торнадовцев" з Лук'янівського СІЗО перевести в інший слідчий ізолятор.