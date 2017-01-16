Мажора-винуватця смертельної ДТП біля "Лівобережної" Толстошеєва визнали неосудним (відео)

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

"На момент дорожньо-транспортної пригоди у водія Толстошеєва стався "раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу із тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що епілептичний напад у Толстошеєва стався вперше, тобто про можливість його настання останній не міг бути обізнаним.

"Висновки повторних експертиз, які надійшли до столичної прокуратури, підтвердили результати попередніх експертиз щодо неосудного стану підозрюваного під час скоєння ним ДТП", - наголосили у прокуратурі.

Установлено також, що на момент ДТП Толстошеєв не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Крім того, посвідчення водія Толстошеєва анульовано та знищено у законному порядку.

"Найближчим часом у кримінальному провадженні буде прийнято остаточне рішення", - пообіцяли у столичній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2016-го року у Києві позашляховик Толстошеєва Mercedes врізався в кіоск на Лівобережній, в результаті чого загинула жінка. Пізніше з'явилася інформація про те, що чоловік перебуває в лікарні.

Згодом правоохоронці висунули підозру 21-річному Толстошеєву. 15 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 137,8 тис. грн.

У вересні минулого року прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець заявила, що прокуратура Києва закрила кримінальне провадження стосовно Толстошеєва.