У престижному нічному клубі Одеси сталася стрілянина, є постраждалі

20:39, 16 січня 2017
Інциденти
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Стрілянина відбулася із застосування травматичної зброї.

Ілюстрація / REUTERS

В Одесі в результаті конфлікту із застосуванням травматичної зброї в нічному клубі госпіталізовано дві людини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 6.00 в Приморський відділ поліції надійшла інформація про те, що в одному із нічних розважальних закладів, розташованих на території Приморського району, була стрілянина.

На місці події співробітники поліції встановили, що під час конфлікту, що стався між трьома відвідувачами закладу, один з його учасників спровокував бійку і вистрілив в одного з постраждалих.

«Підозрюваного – 30-річного місцевого жителя – затримано й доставлено в Приморський відділ поліції. Постраждалих, двох одеситів 24 і 25 років, госпіталізовано», - повідомили в главку.

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Одному з них діагностували непроникаюче поранення грудної клітки та пошкодження гомілковостопного суглоба, у іншого - закриту черепно-мозкову травму.

Як уточнив УНІАН представник главку, вищеназвана подія мала місце 15 січня в одному з престижних розважальних закладів на вулиці Буніна.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне завдання тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості) КК України.

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Теги: #Одеса#стрілянина#клуб