Винуватцям кривавої стрілянини на Житомирщині загрожує довічне ув'язнення – прокуратура

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

За фактом інциденту відкриті справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів) КК України.

Досудове розслідування здійснюють обласна Нацполиция і прокуратура. Злочини даної категорії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

За даними прокуратури, 16 січня в Олевську близько 00.30, стався конфлікт між місцевими жителями та іншими особами, які застосували автоматичну зброю. В результаті інциденту поранено семеро осіб, один з яких від отриманих вогнепальних поранень помер в лікарні. Після стрілянини зловмисники сіли в авто і зникли з місця події.

Читайте також"Бурштинові війни" на Житомирщині: Олевськ відправили спецпідрозділ поліції

"На місце події одразу виїхала оперативна група правоохоронців, у складі якої – керівництво Коростенської місцевої прокуратури. Зараз в Олевську працюють правоохоронці, триває огляд місця події, вилучено гільзи, фрагменти вибухового пристрою та інші докази, встановлюються свідки та очевидці події", - йдеться в повідомленні. У Житомирській області оголошено оперативний план-перехоплення "Сирена". Розслідування кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури Житомирської області. Як повідомлялося раніше, в ніч на 16 січня в центрі Олевська, що в Житомирській області, сталася кривава стрілянина. За попередньою інформацією обласної поліції, конфлікт виник на побутовому ґрунті, а також в результаті кримінальних розборок між місцевими жителями і приїжджими з Львівщини. Відзначається, що в результаті інциденту вогнепальні поранення отримали семеро людей. Четверо з них жителі Олевського району, ще троє – львів'яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги.