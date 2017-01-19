У Києві врятували з крижини чотирьох рибалок, ще 50 допомогли вибратись на берег - ДСНС

Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у відомстві, сьогодні о 12.45 до Служби порятунку Києва надійшло повідомлення, що на річці Дніпро в районі Південного мосту на відірваній від берега крижині знаходиться близько 50 рибалок.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення Головного управління ДСНС у Києві.

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"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на річці Дніпро навпроти дачних ділянок житлового масиву Осокорки, на відстані близько 300 метрів від берегу, на кризі перебуває 4 рибалки, а біля берегової лінії - близько 50 рибалок", - сказано у повідомленні.

Рятувальники на двох надувних човнах з криги врятували чотирьох рибалок та близько 50 вивели на берег.

Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги чоловіки відмовились. 15 рибалок залишилися на кризі берегової лінії.