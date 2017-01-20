У центрі Києва сталася сутичка між представниками правих сил та правоохоронцями

Користувачі соціальних мереж виклали до Інтернету відповідні фото та відео інциденту, пише ТСН.

Нагадаємо, що на перетині Паркової алеї та вул. Грушевського учасники акції почали посеред дороги поливати бензином принесені ними автомобільні шини. Правоохоронці захотіли їм перешкодити. Але націоналісти з криками "Ганьба!" почали кидати у правоохоронців каміння, палиці і петарди. Після нетривалої бійки, сторони розішли на деяку відстань.

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Після нетривалої сутички з правоохоронцями на перетині Паркової алеї та вул. Грушевського учасники акції заспівали державний гімн України, після чого позвучала заклик повернутися на Майдан.