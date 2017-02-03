Масштабна ДТП у Києві: через ожеледь зіткнулися 11 автомобілів (фото)

13:14, 03 лютого 2017
Інциденти
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У Києві на проспекті Перемоги через ожеледь зіткнулися 11 автомобілів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик.

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«Будьте обережні! На вулиці слизько!!! Бережіть себе і дотримуйтесь дистанції! На проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 11 автомобілів. Інформації про важких травмованих немає», - написала Блищик.

У той же час Еспресо повідомляє, що зіткнулися 9 автомобілів. Дві машини після зіткнення відкинуло на тротуар. На щастя, в цей час перехожих не було.

Унаслідок аварії в бік центру утворилася величезна пробка.

Раніше через туман в Каліфорнії в ДТП зіткнулися 50 автомобілів.

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Теги: #Київ#ДТП#аварія