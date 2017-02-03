На Львівщині у вагоні зі щебенем знайшли пакунок із тілом немовляти

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що у пакеті знаходилось тіло новонародженого хлопчика без ознак життя. Вагон у складі вантажного поїзда прибув у райцентр Броди з Рівненської області.

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Призначено експертизу. Проводяться заходи з метою встановлення особи породіллі, яка залишила дитину в вагоні вантажного поїзда.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк до п’яти років.