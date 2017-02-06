Вибух у львівській п'ятиповерхівці: в квартирі вибило вікна та двері (фото)
У Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи. За попередніми даними, постраждалих в результаті вибуху немає.
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Наразі деталі події з'ясовуються правоохоронними органами.
Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, у квартирі вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Господиня квартири - літня жінка, не постраждала. Загрози обвалення будинку немає. Наголошується, що вибух стався у ванній кімнаті. Як наголошується в співтоваристві "Варта1" в Facebook, за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.
Власниця квартири 1963 року народження була госпіталізована до Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні для обстеження.
Раніше на Харківщині внаслідок вибуху газового балону в квартирі багатоповерхівки загинули четверо осіб.