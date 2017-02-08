В Одесі молода жінка вчинила самогубство, викинувшись із 8-го поверху
19:56, 08 лютого 2017Інциденти
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В Одесі молода жінка вчинила самогубство, викинувшись із 8-го поверху будинку.
Зі слів сусідів, молода жінка перебувала в пригніченому стані / Фото Yulya Balaeva via flickr.com
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні вдень жінка, 1989 р.н., була виявлена мертвою біля одного з висотних будинків по вулиці Бреуса.
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На місці працювала оперативно-слідча група. За попередніми даними, потерпіла викинулася з вікна квартири, розташованої на 8-му поверсі.
Зі слів сусідів, молода жінка перебувала в пригніченому стані нібито через проблеми особистого характеру.
Проводяться оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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