В Одесі молода жінка вчинила самогубство, викинувшись із 8-го поверху

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні вдень жінка, 1989 р.н., була виявлена мертвою біля одного з висотних будинків по вулиці Бреуса.

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На місці працювала оперативно-слідча група. За попередніми даними, потерпіла викинулася з вікна квартири, розташованої на 8-му поверсі.

Зі слів сусідів, молода жінка перебувала в пригніченому стані нібито через проблеми особистого характеру.

Проводяться оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.