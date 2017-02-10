У Рівному жінка вбила чоловіка і полетіла відпочивати до Єгипту (фото, відео)

Про це повідомила прес-служба ГУ НП Рівненської області.

Про зникнення чоловіка 9 лютого в поліцію заявив його товариш.

Як з'ясували поліцейські, подружжя перебувало в офіційному шлюбі, але вже вісім місяців разом не проживали. Дружина разом з дітьми 1,5 і 3 років залишилися на орендованій квартирі. 8 лютого до неї навідався чоловік. Що призвело до таких трагічних наслідків, встановлюють правоохоронці. Проте напередодні вбивства дружина забрала з перукарні, де працював загиблий, гроші з сейфа, сума яких поки невідома.

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Після скоєння та приховання слідів злочину, зловмисниця зателефонувала матері, щоб та подивилася за онуками, тому що, за її словами, їй терміново потрібно було їхати у відпустку. Жінка разом зі своєю дитиною приїхала на квартиру. Там всі четверо і перебували на момент приїзду оперативників.

За словами тещі, де перебував зять, вона не знала. Спочатку під час огляду приміщення поліцейські нічого підозрілого не виявили. Проте один з оперативників разом з товаришем загиблого помітили в коморі кімнаті під полицями на підлозі ногу чоловіка.

"Поліцейські в підсобці виявили тіло чоловіка, замотане в поліетиленові пакети для сміття. Під час поверхневого огляду на тілі загиблого виявили чотири проникаючі ножові поранення: два - в живіт, один - в грудну клітку під серцем і ще один - у бік. У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється його дружина", - повідомив заступник начальника ГУ НП в Рівненській області Сергій Волков.

Відзначається, що підозрювана опівночі 8 лютого залишила територію України з аеропорту «Бориспіль» та вилетіла в Єгипет. Вона оголошена в міжнародний розшук. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру у скоєнні злочину.

За фактом умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.