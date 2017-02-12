Масштабна ДТП у Києві: в реанімації померла одна з постраждалих дівчаток (відео)

"В реанімації померла одна із постраждалих у моторошному ДТП на Гетьмана дівчаток. За життя другої та її батька борються лікарі. Всі загиблі і постраждалі не були пристебнуті ременями безпеки...", - повідомив на своїй сторінці в Facebook засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов.

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За його словами, друга дівчинка 7 років, яка постраждала в ДТП, в критичному стані доставлена в 7 дитячу лікарню.

"Підряд дві зупинки серця, два рази завели. Важка відкрита черепно-мозкова травма. Переломи кісток черепа. Забій мозку важкого ступеня", - додав Антонов.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вул. Гетьмана відбулася масштабна ДТП, в якій одна людина загинула, дев'ятеро отримали травми, серед яких були вагітні та діти (3 і 7 років).