У Донецькій області підліток скоїв самогубство після сварки з матір'ю

На Донеччині 15-річний хлопець вчинив самогубство після сварки з матір’ю.

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Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

«У селі Нікольського району, посварившись з матір’ю, хлопець взяв стілець, мотузку та пішов до лісосмуги. В момент вчинення самогубства його помітила сусідка, однак врятувати не встигла», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, інформація від працівників «швидкої допомоги» про самогубство підлітка надійшла вчора близько 16.00.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також керівництво Нікольського відділення поліції.

«Встановлено, що хлопчик був спокійним та веселим, у школі гарно навчався. Батько помер, тому він та його молодша сестра виховувалися матір’ю», - зазначається в повідомленні.

Попередньо вказаний факт кваліфіковано за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Проводиться подальша перевірка.