У Донецькій області підліток скоїв самогубство після сварки з матір'ю
В момент скоєння самогубства його помітила сусідка, однак врятувати не встигла
На Донеччині 15-річний хлопець вчинив самогубство після сварки з матір’ю.
Читайте такожТрагедія в Києві: на Дарниці жінка викинула з вікна 8-го поверху дитину і вистрибнула сама
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.
«У селі Нікольського району, посварившись з матір’ю, хлопець взяв стілець, мотузку та пішов до лісосмуги. В момент вчинення самогубства його помітила сусідка, однак врятувати не встигла», - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, інформація від працівників «швидкої допомоги» про самогубство підлітка надійшла вчора близько 16.00.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також керівництво Нікольського відділення поліції.
«Встановлено, що хлопчик був спокійним та веселим, у школі гарно навчався. Батько помер, тому він та його молодша сестра виховувалися матір’ю», - зазначається в повідомленні.
Попередньо вказаний факт кваліфіковано за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Проводиться подальша перевірка.