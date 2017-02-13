У Львівській області п’ятеро поліцейських вчинили розбійні напади

Про це 13 лютого передає прес-служба прокуратури Львівської області.

На даний час встановлено, що п’ятеро працівників поліції (один з них перебуває у розшуку) з корисливою метою, за попередньою змовою, перевищуючи свої службові повноваження, із погрозою застосуванням зброї в липні та листопаді 2016 року вчинили два розбійні напади та заволоділи грошовими коштами потерпілих громадян на суму понад 14 тис. доларів США.

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Під час слідчих дій вказаних правоохоронців в грудні 2016 року було затримано, повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Водночас, у подальшому при розгляді клопотання слідчих щодо продовження продовження строку дії запобіжних заходів судом, незважаючи на суспільний резонанс та вчинення вказаних злочинів із погрозою застосуванням насильства, змінено такі та поряд із триманням під вартою визначено як альтернативу можливість внесення кожним із підозрюваних застави в розмірі майже 130 тис. грн.

Поряд з цим, слідчим прокуратури в лютому поточного року зазначеним особам повідомлено про підозру у вчинення інших тяжких і особливо тяжких злочинів та повторно подано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. При цьому наголошено на відсутності підстав для застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Вказана позиція слідчого та прокурора була підтримана судом, відтак тепер вже колишнім працівникам поліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Однак, сторона захисту на такий запобіжний захід подала апеляційні скарги, які у вівторок, 14 лютого, за участі прокурора розглядатимуться в апеляційному суді Львівської області.

На даний час, вирішується питання щодо інкримінування вказаним особам кваліфікуючої ознаки – вчинення злочинів в складі організованої групи.