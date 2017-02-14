Підземний вибух у центрі Києва: рятувальники назвали причину інциденту (відео)
18:08, 14 лютого 2017Інциденти
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Рятувальники повідомили, що причиною підземного вибуху в центрі Києва могло стати коротке замикання силового кабелю, який проходив під тротуаром.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Також наголошується, що один з постраждалих пішоходів отримав опіки обличчя. Однак, від госпіталізації потерпілі відмовилися.
Як повідомлялося, в Києві на вул. Короленківській, недалеко від станції метро "Олімпійська", прогримів підземний вибух.
Повідомлялося, що з-під землі вилетів стовп вогню, постраждали два пішоходи, на яких загорівся одяг.
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