Підземний вибух у центрі Києва: рятувальники назвали причину інциденту (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Також наголошується, що один з постраждалих пішоходів отримав опіки обличчя. Однак, від госпіталізації потерпілі відмовилися.

Як повідомлялося, в Києві на вул. Короленківській, недалеко від станції метро "Олімпійська", прогримів підземний вибух.

Повідомлялося, що з-під землі вилетів стовп вогню, постраждали два пішоходи, на яких загорівся одяг.