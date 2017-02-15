Луценко про ситуацію з розкриттям злочинів: у "складних" областях найменші показники

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час наради в ГПУ.

"Ситуація з розкриттям злочинів: у 2013 році розкривалося 45% злочинів від усього масиву врахованих, в 2014 - 44%, в 2015 - 39%. І це в принципі нормально. Це європейська норма - близько 40%. Але вже в минулому році - не менше 30% від всього масиву злочинів. Якщо ми подивимося на найбільш важкі - ми побачимо ще більш жахливу ситуацію. Неможливо доводити ефективність та відкритість прокуратури з такими показниками, шановні місцеві прокурори", - заявив Луценко.

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Луценко також зазначив, що найнижчі показники розкриття злочинів в "складних" областях, зокрема, у Київській, Харківській, Одеській і Запорізькій областях.