У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину в багатоповерхівці

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Так, вночі надійшов виклик про стрілянину в під'їзді будинку, що на Бульварі Слави. Прибувши на місце, правоохоронці знайшли стріляні гільзи від рушниці. Сусіди вказали в якій квартирі проживає стрілок і повідомили.

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Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу і провели огляд приміщення, в ході якого виявили незареєстровану рушницю. Дії громадянина кваліфікували за статтею 263 Кримінального Кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». На нього складено адміністративні матеріали.

Раніше в Одесі на ринку невідомий підстрелив чоловіка.