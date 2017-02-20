Українські і молдавські правоохоронці викрили схему викрадення автомобілів у країнах ЄС

Про це УНІАН повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що в результаті взаємодії оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби (центральний офіс – в Одесі) з представниками поліції Молдови на території суміжної країни викрито злочинне угруповання з числа молдавських громадян, яке спеціалізувалося на викраденні дорогих автомобілів. Далі машини переміщали в Молдову під виглядом транспортних засобів, зареєстрованих на території України.

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Також проводилася заміна дійсних реєстраційних документів та номерних знаків за схемою «двійників», а саме - на реально існуючі в Україні автомобілі. Надалі машини надавалися в оренду фізичним особам на території Молдови.

«За результатами спільних дій на території Республіки Молдова ліквідовано міжнародну злочинну схему. Цього тижня вилучено чотири елітні автомобілі - Range Rover і три BMW», - повідомили в прикордонному відомстві.

Зараз призначено відповідну експертизу. Також здійснюються заходи щодо встановлення членів злочинної групи з числа громадян України.