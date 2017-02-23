Знайдений мертвим на Луганщині прикордонник підірвався на невідомому пристрої – ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції помічник голови Державної прикордонної служби – прес-секретар Олег Слободян.

"Вчора на Луганщині поблизу населеного пункту Троїцьке було знайдено тіло одного із військовослужбовців Луганського загону без ознак життя", - нагадав Слободян.

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"Впродовж дня працювала оперативно-слідча група. Наразі можу лише сказати, що смерть наступила в результаті підриву на невідомому пристрої. Що це був за пристрій і що, власне кажучи, призвело до загибелі військовослужбовця, наразі триває слідство, тому остаточні висновки будуть зроблені за його результатами", - заявив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 лютого на Луганщині в одному з прикордонних підрозділів було виявлено відсутність військовослужбовця.

Були організовані пошуки, в ході яких прикордонника виявили на узбіччі дороги без ознак життя.