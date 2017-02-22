На Луганщині прикордонника знайшли мертвим на узбіччі дороги

Як повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, сьогодні вранці на Луганщині в одному з прикордонних підрозділів було виявлено відсутність військовослужбовця, який своєчасно не прибув на службу.

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Для встановлення причин відсутності та місця знаходження прикордонника керівництво підрозділу негайно організувало пошукові заходи. Невдовзі дільничний інспектор, який залучався до пошуку, виявив даного військовослужбовця на узбіччі дороги без ознак життя.

За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції, військової прокуратури та інших взаємодіючих структур. Керівництвом Луганського прикордонного загону разом з правоохоронними органами з’ясовуються всі обставини.

На місці події працює оперативно-слідча група.

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