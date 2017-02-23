Нацполіція затримала банду кавказьких грабіжників, яка два роки грабувала будинки по всій Україні (фото, відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, група складалася з 4-х людей: 40-річного організатора, жителя Києва, ще двох жителів столиці 34-х та 32-х років і 30-річного жителя Дніпропетровської області.

Свою злочинну діяльність вони почали з серії розбоїв на житлові приміщення громадян у різних населених пунктах країни.

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В даний час підозрювані дають свідчення про причетність до серії розбійних нападів та вбивства. Під час 15 обшуків правоохоронці вилучили у затриманих арсенал вогнепальної та холодної зброї, речі потерпілих, маски і чимало інших речових доказів.

Зловмисникам повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 187 (розбій) та п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з метою приховати інший злочин) Кримінального кодексу України.