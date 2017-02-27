У Чернігові зловмисник при затриманні кинув у поліцейських гранату, двоє з них поранені (відео)

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це сталося сьогодні під час штурму квартири, де переховувався зловмисник, який 24 лютого скоїв у Чернігові напад на ломбард і поранив працівника.

Зокрема, як зазначив Князєв, того дня «невідомий вистрелив з автомата з глушником у повітря та по працівнику ломбарду. Нічого не викравши – втік». Працівник ломбарду отримав вогнепальне поранення голови, його госпіталізували. З місця події було вилучено 22 гільзи від набоїв калібру 5,45 мм.

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«Тоді зловмиснику вдалось утекти, а сьогодні карний розшук та спецназ взяли штурмом квартиру, в якій переховувався злочинець. Під час штурму зловмисник кинув гранату», - поінформував Князєв.

За його даними, поранено двох поліцейських, один з них, 38-річний майор поліції, спецпризначенець КОРД, – тяжкопоранений. «Він дістав поранення у живіт від вибуху гранати", - зазначив начальник Нацполіції.

Також Князєв додав, що «поранено й злочинця».