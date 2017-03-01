В Одеській області в ДТП за участю працівника прокуратури загинула жінка-пішохід

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, дорожньо-транспортна подія сталася ввечері 26 лютого в селі Кислиці Ізмаїльського району.

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«В результаті наїзду автомобіля загинула місцева мешканка, 1967 року народження. За попередніми даними, її збив автомобіль Ауді Q-7, яким керував співробітник місцевої прокуратури. З ним у салоні був його родич, співробітник СБУ. Зараз намагаються зам'яти, стверджують, що коли вони під'їхали, вона вже лежала...», - розповіло джерело.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, у зв'язку з можливою причетністю до ДТП співробітника прокуратури проведення розслідування доручено слідчим обласної прокуратури. У прокуратурі уточнили, що жінка, виявлена у тяжкому стані на дорозі в селі Кислиці, від отриманих травм померла в лікарні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної події за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що призвело до смертельного результату) Кримінального кодексу України.

Наразі призначено низку експертиз, зокрема, судово-медичну - для встановлення причин загибелі потерпілої.