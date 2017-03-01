В Одесі автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє 048.ua.

У прес-службі патрульної поліції цю інформацію підтвердили, зазначивши, що мова йде про зупинку "Океан".

Потерпілого госпіталізували. пізніше стало відомо, що ДТП сталося через помилку автомобіліста. Про це також повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси.

Читайте такожВ Одесі автомобіль врізався у стовп, водій втік з місця аварії (фото)

"Водій не впорався з керуванням авто під час руху. Ознак алкогольного сп'яніння немає, але водія буде доставлено на медекспертизу", - заявили в прес-службі.

Зараз на місці працюють слідчі. У потерпілого, за попередніми даними, зламана нога.

Раніше в Харкові сміттєвоз протаранив зупинку.