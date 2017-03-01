В Одесі автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі (фото)
15:13, 01 березня 2017Інциденти
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В Одесі, на проспекті Академіка Глушка, сталося ДТП. Водій іномарки, виїжджаючи зі стоянки врізався у зупинку і наїхав пішохода, який знаходився всередині зупинкового комплексу.
Про це повідомляє 048.ua.
У прес-службі патрульної поліції цю інформацію підтвердили, зазначивши, що мова йде про зупинку "Океан".
Потерпілого госпіталізували. пізніше стало відомо, що ДТП сталося через помилку автомобіліста. Про це також повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси.
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"Водій не впорався з керуванням авто під час руху. Ознак алкогольного сп'яніння немає, але водія буде доставлено на медекспертизу", - заявили в прес-службі.
Зараз на місці працюють слідчі. У потерпілого, за попередніми даними, зламана нога.
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