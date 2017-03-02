Стрілянина і погоня в Києві: озброєний чоловік вигнав водія й заволодів маршруткою (фото)

Поранено одну людину, розбито три авто, бандит втік, передає dtp.kiev.ua.

Зазначається, що на вулиці Малишка, 15, біля АТБ чоловік під погрозою пістолета викинув водія з маршрутки з пасажирами і відкрив вогонь, але люди встигли вибігти.

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"Почалася погоня. На Перова/Навої маршрутка таранить цивільне авто, постраждав водій. Через 3 км на колі на Райдужній таранить поліцейську "Ниву", яка перегородила йому рух, патрульні стріляють по "Ісузу", пошкоджено колеса та лобове скло", - йдеться у повідомленні.

Через 2 км бандит виїхав до залізничної станції "Троєщина", де маршрутка не змогла продовжувати рух, злочинець зник.

"В результаті поранено одну людину, попередньо, водія маршрутки", - розповіли в dtp.kiev.ua.