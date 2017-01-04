У Львові перекинулась маршрутка (фото)

Сьогодні у Львові на виїзді з міста біля заводу «Ензим» перекинулась маршрутка №105. Про це інформує Патрульна поліція Львова, передає Zaxid.net.

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Ймовірною причиною ДТП стала слизька дорога на якій занесло водія «Daewoo Lanos». Водій автобуса, намагаючись уникнути зіткнення з некерованим авто, наїхав на бордюр, від чого маршрутка перекинулася на бік.

За даними патрульної поліції, обійшлося без жертв.

«Маршрутка їхала з Винник до Львова без пасажирів. Водієві маршрутки викликали карету швидкої. Автобус перебував не на рейсі», – повідомили у патрульній поліції.

Водієві автобуса викликали швидку допомогу. На місці працює поліція.