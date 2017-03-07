У Києві СБУ викрила продавців підробних ліків та спортивних додатків

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як встановили правоохоронці, розповсюдження небезпечних для здоров’я штучних гормонів та несертифікованих в Україні лікарських препаратів організували троє жителів Києва та громадянин Росії.

Кур’єри залізничним транспортом ввозили фальсифікат через східний кордон України. Зловмисники маркували препарати невідомого походження етикетками виробників з країн, в яких продукція не заборонена. У СБУ зауважили, що, за попередніми оцінками, щомісячний дохід ділків становив у середньому 50 тис. дол.

Під час санкціонованих обшуків у Києві та області, за місцями проживання організаторів, складів, спортивних залів столичних клубів оперативники вилучили понад 100 тис. заборонених до обігу пігулок, 20 тис. ампул, пакувальний матеріал для фальсифікату.

У СБУ зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.