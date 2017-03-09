В Одесі облили фарбою ще один російський банк (фото)

В Одесі облили фарбою відділення «Сбербанку Росії», яке розташоване в центрі міста. Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua.

Будівля російського банку розташова в Одесі на розі вул. Жуковського і Польської.

Фасад банківської будівлі облили червоною фарбою і обмалювали фразами: "Зачинено", "Пособники ДНР, ЛНР". На цю хвилину про підозрюваних нічого невідомо.