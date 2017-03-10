В Одесі із підпільного казино викрали турка

15:36, 10 березня 2017
Інциденти
1010 0

В Одесі невідомі зловмисники в ніч на 10 березня викрали іноземця з грального закладу.

Іноземця викрали сьогодні / Фото nosoyfotogenica via flickr.com

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в області, на лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину в одному з приміщень, розташованих у Київському районі міста.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що в закладі, який, за попередніми даними, функціонував як нелегальне казино, група з 5-7 осіб влаштувала стрілянину.

«Стріляючи з пістолетів, ймовірно, для залякування, вони повезли з собою громадянина Туреччини, який був у залі і який нібито виграв велику суму грошей», - розповів представник управління.

Читайте такожВ Одесі ледве не згоріла триповерхівка: невідомі закидали "коктейлями Молотова" напівлегальний гральний заклад (фото, відео)

За іншими даними, невідомі пограбували зазначений гральний заклад.

Офіційно в міліції цю інформацію не коментують. Однак у поліції уточнили, що зараз «встановлюється місце перебування іноземця».

Ведуться відповідні невідкладні заходи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#викрадення#казино#невідомі#турок