В Одесі із підпільного казино викрали турка

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в області, на лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину в одному з приміщень, розташованих у Київському районі міста.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що в закладі, який, за попередніми даними, функціонував як нелегальне казино, група з 5-7 осіб влаштувала стрілянину.

«Стріляючи з пістолетів, ймовірно, для залякування, вони повезли з собою громадянина Туреччини, який був у залі і який нібито виграв велику суму грошей», - розповів представник управління.

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За іншими даними, невідомі пограбували зазначений гральний заклад.

Офіційно в міліції цю інформацію не коментують. Однак у поліції уточнили, що зараз «встановлюється місце перебування іноземця».

Ведуться відповідні невідкладні заходи.