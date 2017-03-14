Затримання блокадників у Кривому Торці: опубліковано нове відео

Поліція опублікувала відео вчорашніх затримань учасників торгової блокади "ДНР" та "ЛНР" у Кривому Торці Донецької області. Його показала прес-секретар поліції регіону Наталія Шиман на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 13 березня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від співробітників СБУ, які здійснювали контрдиверсійні заходи у с.Щербинівка про те, що у наметі, встановленому на залізничному переїзді на станції Кривий Торець, виявлено зброю.

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"Аби попередити правопорушення з використанням зброї та забезпечити безпеку жителів населеного пункту, поліцейські розпочали першочергові слідчо-оперативні дії з перевірки приналежності зброї та законних підстав володіння нею, однак блокувальники відмовилися проходити перевірку", - йдеться у її повідомленні.

Шиман зазначила, що співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил.

"Всі ці люди були затримані (45 осіб), доставлені до відділень поліції. На місці вилучено 8 одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – 2 бойові гранати, порох, детонатори та набої", - розповіла прес-секретар поліції Донецької області.

За її словами, вночі після відповідної перевірки всі затримані на станції Кривий Торець були відпущені, жоден не має тілесних ушкоджень.